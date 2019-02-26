Два офицера отделались условным сроком за выстрел из танка по срочникам. Один погиб, еще трое пострадали

Два подполковника Западного военного округа приговорены к трем годам «условно» с испытательным сроком один год за выстрел из танка по солдатам срочной службы. Такой вердикт принял Великоновгородский гарнизонный военный суд, сообщает «Росбалт» со ссылкой на адвокат Дмитрия Герасимова, представляющего интересы трех потерпевших.

Согласно материалам суда и следствия, во время танковых стрельб в Ленинградской области 7 сентября 2017 года офицеры разместили четырех солдат в секторе прямого огневого поражения и не обеспечили сигнальную защиту опасных зон. В итоге танк выстрелил прямо по срочникам. Двадцатилетний рядовой погиб на месте инцидента, еще трое военнослужащих получили тяжелые ранения.

Обвинение просило назначить каждому подсудимому наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении и запрета занимать должности в российской армии сроком на 2 года. Защита подсудимых просила об условном наказании.

Великий Новгород, служба информации РИА «Новый День»

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