15-летняя школьница умерла в психбольнице: врачи перепутали заболевание сердца с депрессией

Школьница из города Гусева Калининградской области скончалась в приемном покое психиатрической больницы. По словам матери, девочку туда направили врачи, которые сначала диагностировали глубокую депрессию. Однако официальной причиной смерти подростка стала левожелудочковая недостаточность.

Первые признаки заболевания у 15-летней Ангелины проявились в начале января. Школьница чувствовала слабость и сонливость, не могла нормально принимать пищу, сообщает местное издание «Клопс». 11 февраля самочувствие девочки значительно ухудшилось. Скорая помощь доставила подростка в больницу Гусева, где ее определили в нейрохирургическое отделение Детской областной больницы. 13 февраля у Ангелины отнялись ноги.

«Я не отходила от Гели. Возила ее на томографию, ФГС, УЗИ. В туалет носила на руках, пыталась кормить. Она не могла кушать – дочь рвало. За неделю Геля потеряла около 10 кг веса, с трудом шевелила руками, еле держала голову, координация была совершенно нарушена», – рассказывает мать школьницы Оксана Мартиновская.

Медики не выявили серьезных нарушений в организме, обследование лишь показало незначительные отклонения в работе желудочно-кишечного тракта. 20 февраля девочка оглохла на одно ухо и потеряла голос, затем ей стало трудно дышать. Матери сообщили, что у Ангелины тяжелая депрессия, для дальнейшего лечения дочь направляют в психиатрический диспансер.

Везти больного подростка пришлось на такси, так как карету скорой помощи предоставить отказались. Оксана носила дочь на руках, при этом Ангелина не то, что ходить, даже сидеть самостоятельно не могла. В психиатрической больнице на Невского после посещения нескольких кабинетов, больную направили в медучреждение в Прибрежный.

В приемном покое оказывать помощь обессилевшей девочке не торопились. Как рассказала мать школьницы, пришлось ждать около полутора часов. Затем медсестра заявила, что Ангелина должна подписать документы. «Она подсовывала нам листок и ручку. Я была в полной растерянности. Попыталась усадить Гелю, и тут лицо дочери перекосилось в судороге. Оно мгновенно пожелтело, челюсти неестественно «переломало», это было как в фильме ужасов... Я истошно заорала. К нам бросились люди, медбрат начал ее откачивать…» – сообщила Оксана.

Врачи 20 минут проводили реанимационные мероприятия, но девочка скончалась. В медицинском свидетельстве, которое выдали матери, указана причина смерти: «левожелудочковая недостаточность», к которой привела «кардиомиопатия неуточненная».

Прокуратура и региональный минздрав объявили о начале проведения проверки. Оксана заявила, что намерена обратиться в Росздравнадзор и Следственный комитет, она считает, что действия медиков можно квалифицировать как уголовное преступление.

Калининград, Служба информации РИА «Новый День»

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