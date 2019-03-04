В Петербурге неизвестный у роддома выстрелил оппоненту в лицо

В Санкт-Петербурге 35-летний мужчина пострадал от нападения неизвестного. Как утверждает пострадавший, ему выстрелили в лицо из газового пистолета.

Инцидент произошел у родильного дома №9, сообщает «Фонтанка». В медучреждение зашел мужчина, держащийся за лицо. Ему оказали первую помощь и вызывали скорую.

По словам пострадавшего, на пешеходном переходе у роддома ему в лицо неизвестные на иномарке выстрелили из газового пистолета или прыснули из баллончика, более точно он сказать не может.

К расследованию произошедшего подключились правоохранительные органы. Полиция проводит проверку.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

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