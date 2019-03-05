В Калининградской области майор полиции покрывал «черных копателей» янтаря

Майор полиции в Калининградской области обвиняется во взяточничестве. Он получал деньги от незаконных добытчиков янтаря, а также обещал местному предпринимателю прекратить проводимую в отношении него проверку.

По версии следствия, старший оперуполномоченный группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Светловскому городскому округу с помощью посредника потребовал 50 тысяч евро от руководителя одной из фирм, в отношении которой проводилась проверка по факту возможных нарушений налогового законодательства. При передаче взятки посредника задержали.

Кроме того, обвиняемый более года дважды в неделю получал от незаконного копателя янтаря деньги в сумме по 50 тысяч рублей «за общее покровительство», сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

В отношении майора полиции возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (покушение на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Расследование продолжается.

Калининград, Служба информации РИА «Новый День»

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