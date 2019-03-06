В Ленобласти в аварии с автобусом пострадали 11 человек, один погиб

В Ленинградской области столкнулись легковой автомобиль и автобус. По последним данным, 11 человек госпитализированы с различными травмами, один погиб.

ДТП произошло на 119-м километре федеральной автодороги «Кола». Водитель легкового автомобиля выехал на встречку и врезался в автобус, следовавший из Тихвина в Санкт-Петербург. Пассажир легковушки погиб.

В результате аварии 11 человек были госпитализированы, состояние восьми из них медики оценивают как тяжелое, сообщает РИА «Новости». Пострадавшим оказывается медицинская помощь. «Из них есть и тяжелые пациенты, у которых есть угроза (жизни)", – рассказал агентству главврач Волховской межрайонной больницы Петр Макаревич.

​Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

​Санкт-Петербург. Другие новости 06.03.19

«Дешевле материться в реале»: Госдума одобрила запредельные штрафы за фейки и неуважение к власти в Интернете. / В Ленобласти при строительстве газопровода подрядчик украл 700 млн рублей. / Россия получит «монстра»: операторов связи обязали делиться персональными данными без согласия клиентов. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»