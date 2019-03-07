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Четверг, 7 марта 2019, 11:32 мск

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Минобороны выложило видео перехвата американского самолета-разведчика над Балтикой

Фото: Минобороны РФ

Минобороны РФ опубликовало видео перехвата самолета-разведчика RC-135 ВВС США в небе над Балтийским морем, который совершил российский истребитель Су-27.

Воздушная цель была обнаружена над нейтральными водами Балтийского моря. Американский самолет-разведчик RC-135V пролетел у западной границы Ленинградской области, поднявшись с авиабазы Милденхолл в Великобритании. Иностранный самолет двигался в направлении Финского залива.

Минобороны выложило видео перехвата американского самолета-разведчика над Балтикой

На опубликованных кадрах видно, как российский истребитель из состава дежурных сил ПВО на значительной скорости приближается к американскому самолету и сопровождает его, вынудив изменить курс. «После удаления иностранного самолета от государственной границы российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования», – сообщили в Минобороны.

Москва, Иван Гридин

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