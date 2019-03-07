В калининградской больнице детей прививали просроченной вакциной

В городской больнице города Пионерского Калининградской области детей вакцинировали просроченной коклюшно-дифтерийно-столбнячной адсорбированной вакциной (АКДС), сообщает областная прокуратура. По данным надзорного ведомства, просроченной вакциной были привиты 17 детей в возрасте от года до трех лет.

Светлогорская межрайонная прокуратура по итогам проверки данного вопиющего случая выявила нарушения законодательства в сфере охраны здоровья несовершеннолетних. Надзорное ведомство передало материалы проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по п. б, ч. 2 ст. 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Отмечается, что результаты доследственной проверки, проводившейся в феврале, находятся на особом контроле Светлогорской межрайонной прокуратуры.

Калининград, служба информации РИА «Новый День»

Калининград. Другие новости 07.03.19

Лидер «Ленинграда» вступился за малоимущих тунеядцев и алкашей. / «Денег нет, но вы держитесь!» «Единая Россия» снова отказалась повышать размер минимальной зарплаты. / «История повторится – страна взорвется»: Госдума одобрила запрет на критику власти. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»