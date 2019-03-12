В Петербурге скрутили банду наживавшихся на стариках «черных риелторов»

В Санкт-Петербурге в рамках расследования одного уголовного дела по статье «мошенничество» (ч.4 ст.159 УК РФ) соединено 7 уголовных дел. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР, следователей заинтересовала деятельность организации «Фонд социальной защиты пенсионеров».

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По данным следствия, на протяжении длительного времени на территории Санкт-Петербурга действовала устойчивая организованная преступная группа в составе Алексея Фомина, Анны Королевой и Дмитрия Чернова и ряда не менее 10 неустановленных. Злоумышленники специализировались на незаконном завладении квартирами одиноких пенсионеров и ветеранов.

Установленно, что подозреваемые запустили рекламную кампанию на ТВ и радио. Под именем «Фонда социальной защиты пенсионеров» искали одиноких пенсионеров, которые являлись владельцами дорогостоящих жилых помещений.

Затем, пользуясь доверчивостью пожилых людей, убеждали их подписывать договоры купли-продажи и дарения квартир, в соответствии с которыми указанные квартиры якобы становились собственностью государства.

После этого обманутых пенсионеров помещали в «Дом ветеранов войны и труда № 1», а принадлежавшее им жилые злоумышленники присваивали. Следователи полагают, что с 2017 по 2018 годы мошенники заполучили права на 6 квартир, причинив ущерб на общую сумму более 22 млн 500 тыс. рублей.

«В настоящее время следователями совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области при силовой поддержке сотрудников Росгвардии проводится серия обысков, в ходе которых изымаются предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Осуществляются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на проверку имеющейся информации о совершении злоумышленниками ряда аналогичных преступлений, а также убийств. Расследование уголовного дела продолжается», – сообщил представитель СКР.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 12.03.19

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