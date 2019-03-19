Вице-адмирал раскрыл размер зарплат моряков-подводников

Ежемесячная зарплата командира подводной лодки ВМФ РФ на сегодняшний день составляет порядка 250 тысяч рублей, сообщил бывший первый заместителя начальника главного штаба ВМФ РФ, вице-адмирал Олег Бурцев.

Днем ранее командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов сообщил, что на сегодняшний день денежное довольствие командира подводной лодки на Северном флоте более чем в два раза превышает денежное довольствие командира полка, проходящего службу в центральной полосе России.

«Мичманы, старшины, мичманы и матросы-контрактники, служащие в настоящее время на подводных лодках, в среднем получают 70 тысяч рублей. Зарплата командира – уже порядка 250 тысяч рублей», – цитирует Бурцева РИА «Новости».

Он также рассказал, что сегодня попасть служить на подводную лодку очень сложно из-за высокой заработной платы. «Люди перестали стремиться уходить с Севера (Северного флота) на более высокие должности в главный штаб ВМФ, Академию именно из-за денег», – сказал вице-адмирал.

Отметим, что сегодня, 19 марта, моряки-подводники ВМФ России отмечают свой профессиональный праздник.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 18.03.19

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