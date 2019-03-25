Глава жилищного комитета Петербурга лишился поста за плохую уборку снега

Председатель жилищного комитета Санкт-Петербурга Валерий Шиян сегодня ушел в отставку. Поводом для увольнения чиновника стала плохая уборка снега зимой и неудовлетворительный капитальный ремонт фасадов зданий.

Отставку Шияна принял временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, передает «Фонтанка». По данным издания, глава жилкомитета лишился поста из-за многочисленных нарушений по обеспечению уборки внутриквартальных территорий.

Кроме того, был отмечен неудовлетворительный капитальный ремонт фасадов зданий в исторической части города. Документы по фактам нарушений были переданы в правоохранительные органы.

Сам Шиян объяснил свой уход достижением пенсионного возраста. «Согласно статье №39 Конституции РФ, имею право на социальное обеспечение по возрасту», – пояснил чиновник. Он принес свои извинения горожанам за то, что мог не оправдать их ожиданий.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

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