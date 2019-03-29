Житель Петербурга напал с топором на пассажирский поезд

В Санкт-Петербурге 26-летний мужчина изрубил топором четыре вагона пассажирского поезда. Дебоширу грозит до трех месяцев лишения свободы.

Инцидент произошел на станции Славянка. Мужчина ночью возвращался домой и заметил пассажирский поезд, который совершил техническую остановку. Хулиган сходил домой за топором, вернулся и начал наносить удары по составу. В общей сложности он повредил четыре вагона.

Как сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СЗФО, мужчина находился в состоянии агрессии и таким образом хотел выплеснуть негатив. Сумма ущерба, нанесенного дебоширом, устанавливается. Отмечается, что ремонт одного вагона превышает 100 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 214 УК РФ «Вандализм». Максимальная санкция по данной статье предусматривает наказание в виде ареста до трех месяцев.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

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