Петербургские чиновники в апреле ответили на январскую жалобу горожанки на наледь на дороге

Жительница Санкт-Петербурга Наталья Вахлова в январе пожаловалась на наледь на госпортале «Наш Петербург». Чиновники ответили 3 апреля, что все проблемы устранены. Только вот к этому времени лед растаял естественным образом. В Северной столице наступила весна.

Историю борьбы с ледяными торосами на остановке общественного транспорта на углу Светлановского проспекта и улицы Просвещения горожанка рассказала в своем твиттере. По словам женщины, она оставила жалобу на наледь 25 января.

«Справедливости ради нужно отметить, что дней через 10 после обращения что-то пытались сделать. Это видела моя мама. Однако все попытки разбить торосы происходили только на моей остановке, хотя на соседних также все покрылось льдом», – сообщила Вахлова.

3 апреля чиновники ответили, что решили проблему с наледью, и приложили фото, на котором дорогая чистая. «Вы это серьезно?» – возмутилась петербурженка. Стоит отметить, что к тому моменту все улицы Петербурга были чисты от снега, однако заслуги чиновников тут нет. В городе плюсовая температура воздуха, лед растаял сам собой.

На портале «Наш Петербург» горожане могут оставлять обращения в органы власти, а те в свою очередь отчитываются о результатах. Пользователи не раз подмечали, что зачастую для демонстрации результатов своей работы чиновники использовали фотошоп.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

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