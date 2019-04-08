В Петербурге прорвало трубу с кипятком, есть жертвы

В Санкт-Петербурге лопнула труба с горячей водой. В результате ЧП погибла женщина, еще один человек обварился. Во второй за ночь коммунальной аварии получил повреждения микроавтобус.

Трубу с горячей водой прорвало возле дома №49 по улице 2-й Комсомольской, передает 78.ru. По словам очевидцев, струей кипятка выбило окно на первом этаже. Женщина, проживающая в этой квартире, погибла. Ее взрослый сын получил ожоги.

Сотрудники МЧС эвакуировали жильцов дома и разместили их в ближайшей школе. В настоящее время люди возвращаются в свои квартиры.

Коммунальщики локализовали прорыв, отопление в дом подадут по резервной схеме.

В ту же ночь прорвало трубу горячего водоснабжения возле дома №152 по проспекту Ветеранов. Водой вымыло огромную яму, в которую провалился микроавтобус. «На месте работают аварийные бригады. Горячая вода потребителям подаётся в полном объеме, теплоснабжение – по резервной схеме», – сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб».

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

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