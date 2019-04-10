В Петербурге скрутили воров, пытавшихся похитить статую из «Русского музея»

Сотрудникам Росгвардии удалось предотвратить кражу скульптуры из «Русского музея» в Санкт-Петербурге. По словам официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина, злоумышленники пытались похитить скульптуру с помощью крюка.
Воры перекинули веревку с моста через окружающий замок ров, чтобы перебраться на другой берег, чтобы подобраться к скульптурам, установленным в нишах во внешней стене Михайловского замка. В этот момент злоумышленников заметил сотрудник ВОХР. Он и вызвал на помощь вневедомственную охрану Росгвардии.
По данным ТАСС, злоумышленников задержали в момент, когда один из них спустился по веревке и пытался крюком зацепить экспонат.
Санкт-Петербург, Иван Гридин
Санкт-Петербург. Другие новости 09.04.19
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