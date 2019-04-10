Более 20 малышей отравились в детсаду в Петербурге

В Санкт-Петербурге два десятка малышей подхватили кишечную инфекцию в детском саду, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по городу.

По данным ведомства, инцидент произошел в детсаду №53 в Красногвардейском районе. Всего заболел 21 ребенок, девять из них доставлены в больницу. Отравившимся детям поставлены диагнозы «гастроэнтерит» и «энтероколит», уточняется в сообщении.

В ходе расследования выявлены нарушения при организации питания детей. Работа детского сада приостановлена. В настоящее время в детском учреждении проводятся противоэпидемические мероприятия.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 10.04.19

В Петербурге скрутили воров, пытавшихся похитить статую из «Русского музея». / «Антитабачный заслон»: Жириновский потребовал не пускать на выборы кандидатов-курильщиков. / «Надо отрегулировать Youtube»: реклама в Интернете взбудоражила Госдуму. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»