В Финском заливе перевернулся прогулочный катер, есть жертвы

В Финском заливе перевернулся прогулочный катер, на борту которого находились девять человек. Восьмерых удалось вытащить из воды, но впоследствии одна из пострадавших скончалась. Один человек пропал без вести.

ЧП произошло в районе Канонерского острова накануне вечером. Установлено, что на борту катера находились девять человек. «На обратном пути двигатель заглох и судно стало заполнятся водой. Всего на катере было 8 спасательных жилетов и одному из пассажиров не хватило жилета. В результате восемь граждан были спасены, один – пропал без вести. Позднее одна из пассажирок скончалась в медицинском учреждении», – говорится сообщении пресс-службы Северо-Западного следственного управления на транспорте.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение смерти).

К расследованию причин произошедшего подключилась Северо-Западная транспортная прокуратура.

Как сообщают местные СМИ, версий крушения несколько. Одна из них, что судно могло запутаться в рыболовных сетях и перевернуться из-за сильных боковых порывов ветра.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 26.04.19

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