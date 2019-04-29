В Санкт-Петербурге при взрыве на набережной пострадал человек

В Санкт-Петербурге прогремел взрыв. По предварительным данным, сдетонировал снаряд Великой Отечественной войны. Пострадал один человек.
ЧП произошло на Октябрьской набережной. Как сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области, взорваться мог снаряд малого калибра немецкого производства времен Великой Отечественной войны.
В результате пострадал молодой мужчина, который искал на берегу металлолом. Вероятно, он наступил на снаряд. У пострадавшего множественные ранения, он госпитализирован, передает «Петербургский дневник».
В настоящее время на месте работают взрывотехники. Специалисты ОМОН также осмотрели прилегающую территорию, чтобы убедиться в отсутствии других опасных предметов.
Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»
Санкт-Петербург. Другие новости 28.04.19
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