В Петербурге украли старинную икону стоимостью 3 млн рублей

Житель Санкт-Петербурга заявил о краже у него иконы XVII века. По словам потерпевшего, преступление совершили две девушки.

42-летний мужчина обратился в полицию 28 апреля. Он заявил, что две малознакомые девушки, находясь в его квартире на улице Озерковая, укали икону XVII века. Стоимость похищенного имущества мужчина оценил в 3 млн рублей.

По факту кражи проводится проверка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

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