В Петербурге полиция разогнала согласованное первомайское шествие: задержаны почти 70 человек (ФОТО, ВИДЕО)

В Санкт-Петербурге на первомайской демонстрации задержали 68 человек из колонны оппозиции. Об этом сообщает портал «ОВД-инфо». При задержании пострадала одна из участниц акции: женщине сломали руку. Активистку из отделения полиции доставили в больницу.

Первые две колонны, среди которых были члены партии «Единая Россия» и коммунисты, прошли по Невскому проспекту без инцидентов. Третья колонна, сформированная из «яблочников», навальнистов, представителей незарегистрированного движения «Открытая Россия» и «Партии Роста», начала движение с Лиговского проспекта в полдень. Активисты несли большую растяжку «Петербург без ЕдРа», скандировали «Питер без Беглова!» и антипрезидентские лозунги.

Марш объединенной оппозиции «Свободному Петербургу – свободные выборы» был согласован городскими властями. Однако, несмотря на это, полиция начала задерживать участников шествия сразу же после начала движения. У станции метро «Маяковская» колонна остановилась: активисты потребовали отпустить соратников. Полиция пыталась их уговорить дойти до конечного пункта на площади Ленина, а затем начала массовые задержания, пишет «Фонтанка».

По данным издания, задержания в колонне оппозиции начались, предположительно, из-за того, что полиции не понравились лозунги участников шествия. Силовики действовали жестко.

Среди задержанных оказался депутат заксобрания Максим Резник. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, «Резник допускал нарушения порядка проведения публичного мероприятия», передает «Интерфакс». Позже его отпустили без составления протокола.

Одной из участниц акции в Петербурге при задержании сломали руку. Кандидат в депутаты муниципального образования Сампсониевское Наталья Баринова при задержании получила перелом руки. Об этом в твиттере сообщиланачальник штаба «Умного голосования» в Петербурге Ольга Гусева. Полицейские уронили женщину на асфальт во время задержания. Из 70-го отдела полиции скорая отвезла пострадавшую в Александровскую больницу.

В соцсетях также сообщают, что пожилой мужчина потерял сознание при задержании.

Задержания в Петербурге начались еще до начала демонстраций. Тогда были задержаны 10 человек, в их числе шесть феминисток. Двоих активистов – Светлану Уткину и Романа Самойлова – схватили при выходе из дома.

Всего, по последним данным «ОВД-Инфо», по всей стране в ходе первомайских акций задержаны 124 человека. Это обманутые дольщики, участники одиночных пикетов, а также организаторы и участники «Монстраций». Помимо Петербурга, задержания прошли в Петропаловске-Камчатском, Великом Новгороде, Томске, Курске, Махачкале, Новосибирске, Сыктывкаре и Краснодаре.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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