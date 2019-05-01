Неадекватное поведение: в Петербурге со скандалом задержан депутат Резник

Сегодня в Санкт-Петербурге задержан депутат регионального Законодательного собрания Максим Резник. По данным СМИ, поводом для этого стало неадекватное поведение парламентария. Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал жестко оценить поведение Резника и подвергнуть его экспертизе на наркотики.

Как сообщается, что Резник вел себя неадекватно и устраивал провокации на городском шествии в честь Дня весны и труда. Эти действия вызвали подозрения в его наркотическом опьянении, передают «Невские новости».

Отмечается, что Резник и группа его сторонников во время шествия выкрикивали лозунги, приставали к петербуржцам и даже сотрудникам правоохранительных органов. Несмотря на запрет, депутат старался придать мероприятию политический оттенок.

В конце концов, Резника вместе с его сторонниками задержали стражи правопорядка. Они провели с ними профилактическую беседу и затем отпустили домой.

Этот инцидент уже вызвал реакцию депутата Госдумы Виталия Милонова. Парламентарий в комментарии «Невским новостям» сказал о вероятности наркотического опьянения Резника. Милонов отметил, что во время работы в Петербурге предлагал сделать тест на наркотики для депутатов обязательным. «Я считаю, если у человека обнаружили наркотики, его депутатство должно моментально закончиться, потому что наркотики и депутатство – это несовместимые вещи», – подчеркнул Милонов.

По его словам, определить, находится человек в состоянии наркотического опьянения или нет, может только экспертиза. При этом экс-депутат ЗакСа добавил, что многие называют Резника человеком, имеющим пристрастие к алкоголю, который зачастую становится причиной неприятностей для депутата.

Сам резник подтвердил свое задержание.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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