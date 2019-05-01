Милонов о дебоше Резника на первомайском шествии: необходимо проверить его на наркотики

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов выступил с неожиданной инициативой: потребовал проверить депутата Законодательного собрания Максима Резника на наркотики. По мнению Милонова, совмещать работу политиком и подобные пристрастия невозможно в принципе.

Депутат Госдумы в свою бытность депутатом Заксобрания Петербурга уже выступал за обязательное тестирование слуг народа на наркотики. Ранее врио губернатора Александр Беглов высказался в аналогичном ключе. По мнению петербургского градоначальника, необходимо жестко пресекать каналы распространения и рекламы наркотических веществ, что позволит снизить вовлекаемость молодежи в употребление наркотиков.

Милонов сообщил, что знал о пристрастиях Резника к запрещенным веществам, о чем и рассказал в интервью СМИ. Депутат ГД допустил, что депутат питерского ЗакСо мог находиться на Первомайской демонстрации в состоянии наркотического опьянения. Сам Милонов ранее сдавал тесты на наркотики.

Политик напомнил, что без экспертизы невозможно установить, находится ли человек в состоянии наркотического опьянения. Милонов также отметил, что в народе Резника знают как зависимого от алкоголя мужчину. Частые загулы нередко приводили его к неприятностям.

Неуравновешенное публичное поведение Резника может объясняться и вероятными «новыми инструкциями», который он мог получить в поездке за рубеж, считает Милонов. Депутат напомнил, что в конце апреля Резник ездил за счет бюджетных денег в Израиль.

Милонов пояснил, почему на первомайском шествии Резник провоцировал беспорядки и стычки с полицией, а также был задержан за провокации в отношении представителей правопорядка. Так он пытался показать, что его свобода якобы блокируется властями.

В заключение Милонов подчеркнул, что для Резника не столько опасны наркотики, сколько некая «преступная схема», в которой замешан петербургский законодатель.

Ранее глава города Санкт-Петербург Александр Беглов призывал общественность и городские власти жёстко бороться с распространением и рекламой наркотиков.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 01.05.19

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