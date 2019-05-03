Скандал в Петербурге: жители северной столицы выступили за лишение Резника депутатского мандата

Петиция жителей Санкт-Петербурга против депутата ЗакС Максима Резника на имя председателя городского парламента «северной столицы» Вячеслава Макарова вызвала большой отклик в обществе. Петербуржцы не остались в стороне, выразив свое возмущение поведением депутата, который устроил провокацию в ходе Первомайского шествия, по информации некоторых СМИ, в состоянии наркотического опьянения. Обращение менее чем за сутки собрало более 2800 подписей.

Причиной для петиции стали видеозаписи, опубликованные в СМИ, на которых Резник предположительно курит марихуану и гашиш на общем балконе многоквартирного дома. Записи в редакцию «Невских новостей» передали соседи депутата.

Авторы обращения отмечают, что употребление запрещенных веществ особенно недопустимо для человека, работающего в парламенте. «Мы выражаем подозрение, что Резник мог неоднократно находиться в неадекватном состоянии наркотического опьянения во время принятия решений, затрагивающих жизни каждого петербуржца. Мы не хотим зависеть от наркомана!» – отмечают жители северной столицы.

По мнению петербуржцев, Резник должен сдать анализ на содержание наркотиков в крови. Если результат будет положительным, такого «слугу народа» нужно лишить мандата, отмечают они.

Позицию поддержали депутаты Госдумы Геннадий Онищенко и Виталий Милонов, депутат ЗакС Санкт-Петербурга Андрей Анохин и другие. По мнению народных избранников, если наркозависимость Резника получит подтверждение, это поставит крест на его карьере.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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