«Куртка не откажется»: полицейские проверят одежду Резника на следы наркотиков

В распоряжении редакции издания ФАН оказалась куртка петербуржского депутата Максима Резника. Парламентарий приобрел скандальную известность в последние дни – соседи депутата запечатлели его на видео, где «слуга народа», возможно, употребляет наркотики. Предмет одежды Резника уже отправлен на экспертизу в правоохранительные органы.

Начало истории

Первомайская демонстрация в Санкт-Петербурге была омрачена провокацией группы оппозиционеров, попытавшихся устроить во время праздничного шествия несанкционированный политический митинг. Одним из самых активных провокаторов стал Максим Резник. Однако вскрывшиеся позже подробности стали куда любопытнее самой провокации. Выяснилось, что депутат мог быть под действием наркотиков во время попыток сорвать праздник.

Практически сразу после инцидента на Невском проспекте с Максимом Резником попытались связаться корреспонденты ФАН. Однако вместо ответов на свои вопросы журналисты услышали в трубке телефона лишь невнятное мычание депутата. В то же время в СМИ начали появляться видеозаписи того, как Резник на общем балконе многоквартирного дома с высокой долей вероятности раскуривает наркотические средства. Запись сделали соседи депутата, которые также пожаловались на запах анаши на лестничной клетке. Позже появилось интервью шоумена Стаса Барецкого, в котором он утверждал, что курил с Максимом Резником марихуану и у него даже имеются видеозаписи, подтверждающие этот факт. Тем самым подозрения о пристрастии депутата к наркотикам подтвердились.

Реакция общественности на вопиющее поведение депутата не заставила себя ждать. В сети появилась петиция, авторы которой требовали, чтобы Резник сдал тест на наркотики. Под ней в течение суток подписалось несколько тысяч неравнодушных петербуржцев. В то же время депутаты ГД Виталий Милонов и ЗакС Андрей Анохин потребовали от Резника доказательств в том, что он не является наркоманом.

Сам Максим Резник долгое время скрывался от СМИ, не давая никаких комментариев. Высказался депутат только 3 мая, пообещав подать в суд на «оболгавшие» его издания. При этом от медицинского освидетельствования Резник отказался. Эксперты оценили такой шаг Резника как косвенное признание в употреблении наркотиков.

Депутатская куртка

Корреспонденты ФАН долгое время пытались прояснить ситуацию с Резником – звонили ему по телефону, ездили домой, писали в соцсетях, но все попытки оказались тщетными. Депутат не шел на контакт. Тогда издание решило начать собственное расследование.

Долго искать не пришлось. Улика была найдена в Интернете на сервисе частных объявлений Avito. Сразу после скандала на продажу была выставлена куртка Максима Резника. В качестве продавца выступала жена депутата Ксения Казарина.

Женщина продавала множество предметов гардероба, однако именно куртка больше всего заинтересовала журналистов. Как известно, кожаные изделия очень хорошо впитывают в себя запахи.

После сверки телефонных номеров стало ясно, что продавец действительно является супругой Максима Резника. Куртка очень похожа на ту, что ранее носил Резник. Тогда было принято твердое решение о покупке одежды депутата.

Скандал вокруг депутата Резника

После приобретения сотрудники ФАН взяли пробы с куртки Резника и подготовили их для передачи в лабораторию. После этого генеральный директор издания Евгений Зубарев лично отнес предмет одежды депутата в 34-й отдел полиции УМВД по Приморскому району. В присутствии понятых были проведены все положенные процедуры, в том числе осмотр куртки и сбор проб для криминалистического анализа. В полиции заявили, что все процессы являются стандартными при проверке граждан, подозреваемых в употреблении и распространении наркотиков.

На текущий момент результаты анализов еще не готовы, однако журналисты пристально следят за развитием событий и оперативно сообщат о новых фактах о скандале с депутатом. В случае если результаты анализов подтвердятся, Максиму Резнику предстоит ответить на множество вопросов. Также стоит подумать о добровольном сложении депутатских полномочий – это было бы единственным правильным решением для Резника.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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