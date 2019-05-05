Достаточно для административного производства: полиция нашла наркотики на куртке Резника

Анонимный источник Федерального агентства новостей сообщил, что полиция Петербурга провела анализ куртки депутата Законодательного Собрания Максима Резника на предмет наличия следов наркотиков. Результаты неутешительны для парламентария – проба оказалась положительной.

Принадлежавшую депутату вещь купили журналисты ФАН. В рамках собственного расследования они нашли объявление о продаже куртки Резника на Avito. Ее продавала супруга парламентария. Ранее Резник появлялся в этой одежде в публичных местах, о чем свидетельствуют фотографии с мероприятий. Журналисты купили куртку и передали ее экспертам.

Согласно последней информации, следы наркотиков найдены. Его количества достаточно для возбуждения административного производства.

Ранее Максим Резник пытался сорвать первомайское шествие по Невскому проспекту. Он выкрикивал политические лозунги и подстрекал толпу к беспорядкам, а также провоцировал полицию.

Впоследствии появилась информация, что депутат, по всей видимости, находился на мероприятии в состоянии наркотического опьянения. Уверенности в этом добавило видео, появившееся в распоряжении редакции «Невских новостей». На нем запечатлен Максим Резник, употребляющий, судя по всему, марихуану на общем балконе дома, в котором проживает.

После широкого резонанса на скандал отреагировали депутат Государственной думы Виталий Милонов и депутат Заксобрания Андрей Анохин. Политики заявили, что Резник обязан пройти тест на наркотики. Особенно учитывая, что этого требуют тысячи петербуржцев, подписавшихся под петицией с требованием к Резнику сдать анализы.

4 мая появились сведения о готовящейся поездке депутата ЗакСа в Прагу. 5 мая он покинул пределы России. Примечательно, что в Чехии, куда отправился Резник, законодательство относится к употреблению наркотиков и, в частности, марихуаны весьма лояльно.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 04.05.19

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