Мать угодившего в наркоскандал Резника набросилась с кулаками на журналиста

Фигуранткой скандала, разразившегося в аэропорту «Пулково», стала мать депутата петербургского Заксобрания Максима Резника, который улетел в Прагу после того как его заподозрили в употреблении наркотиков.

В зоне прилета женщина начала снимать на свой телефон корреспондента «ФАН-ТВ». В ответ на это журналист включил свой смартфон и заявил, что тоже будет ее снимать. После этих действий мать Резника набросилась на корреспондента с кулаками.

Напомним, что скандал с участием Резника разгорелся 1 мая, когда он попытался сорвать мероприятие, выкрикивая лозунги и провоцируя полицию. Тогда многие присутствовавшие на шествии обратили внимание на неадекватное поведение депутата.

Было высказано предположение, что он находился под воздействием наркотиков. И вскоре это подтвердилось. В распоряжении редакции «Невских новостей» оказался видеоролик, в котором видно, как парламентарий действительно на балконе дома курит, как очень похоже, марихуану.

Разразился скандал, и Резник, не мешкая, улетел в Чехию – страну, законодательство которой весьма лояльно к употребляющим легкие наркотики.

Журналистам, встретившим его перед вылетом в аэропорту, парламентарий заявил, что поездка была запланирована.

Стоит отметить, что в карманах куртки Резника, которую журналисты купили у супруги парламентария по объявлению на сайте продаж, полиция обнаружила частицы наркотического вещества. Их количество оказалось достаточным для возбуждения административного производства.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.05.19

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