Глава питерского ЗакСа не реагирует на «подвиги» депутата Резника

В Санкт-Петербурге получил продолжение скандал вокруг депутата Законодательного Собрания Максима Резника. Глава питерского парламента Вячеслав Макаров фактически отказался комментировать для журналистов «подвиги» депутата, предположительно замеченного в употреблении наркотиков и, возможно, страдающего алкоголизмом.

В понедельник в Мариинском дворце в 13:00 должно состояться заседание постоянной комиссии по образованию, культуре и науке, которую возглавляет Резник, а в среду – заседание Закса. Судя по информации СМИ, вернулся из Чехии он явно «не в форме», поэтому неизвестно, будет ли присутствовать на этих мероприятиях.

Увы, сам Резник уже давно отказался нормально контактировать с журналистами. Судя по всему, эту же практику взяло на вооружение и его руководство в петербургском парламенте.

Журналисты пытались дозвониться до председателя ЗС Петербурга Вячеслава Макарова, чтобы узнать, планирует ли Резник посетить ближайшие заседания, а также, собираются ли петербургские депутаты рассмотреть поведение своего коллеги, заподозренного в употреблении наркотиков.

Однако попытки связаться с руководством Закса не увенчались успехом –Макаров (не в первый раз) оказался недоступен для журналистов. Молчал также телефон руководителя аппарата председателя ЗС Петербурга Юрия Таничева.

В пресс-службе Макарова на вопрос о Резнике ответили коротко: «Перезвоните позже». Никакой другой информации предоставлено не было.

Напомним, ранее депутат законодательного собрания Петербурга Андрей Анохин официально обратился к Вячеславу Макарову с просьбой отстранить Максима Резника от должности председателя комиссии по культуре, науке и образованию. Как заметил Анохин, наркоскандал с участием Резника серьезно ударил по репутации петербургского парламента.

«Был нанесен очень серьезный удар по имиджу законодательного собрания, – отметил Анохин в комментарии корреспонденту ФАН. – Считаю, что у петербуржцев, граждан РФ, посмотревших видео с участием Максима Резника, которое появилось в Сети, не должно оставаться никаких сомнений о том, что в действительности произошло».

В начале мая в СМИ появилось видео, на котором Максим Резник курит на балконе, предположительно, марихуану. Петербуржцы обратились с петицией на имя председателя Закса с требованием обязать Резника сдать анализы на наркотики.

На фоне разразившегося скандала Резник уехал в Чехию, которая известна либеральным отношением к легким наркотикам. После этого в Сети появилось новое видео, на котором Максим Резник и его супруга, находясь в Праге, курят вещества, запрещенные в России.

По возвращении из Чехии Резник заявил, что ничего запрещенного не употреблял, но в его искренности возникли сомнения, особенно на фоне вполне обоснованных слухов, что депутат вернулся в сильном алкогольном опьянении, так что ему даже пришлось вызывать специальную службу, снимающую абстинентный синдром. По словам супруги Резника, у депутата якобы возникли проблемы с сердцем.

Напомним, Резник привлек к себе внимание странным поведением на мероприятиях 1 мая, когда он фактически пытался сорвать праздничное шествие, что привело к задержаниям его сторонников.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 10.05.19

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