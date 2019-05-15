«Разберемся»: Вячеслав Макаров наконец-то отреагировал на наркоскандал вокруг депутата Резника

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров дал комментарий о наркотическом скандале вокруг депутата Максима Резника.

Сегодня, 15 мая, в городском парламенте прошла пресс-конференция, во время которой Макаров пообещал разобраться с ситуацией. «Законодательное собрание будет разбираться. Разберемся. Все будет в соответствии с законом»,– заявил председатель ЗакСа.

Напомним, что во время Первомайского шествия депутат Резник удивил всех своим странным поведением. Он кричал лозунги, провоцировал полицейских и других участников мероприятия. Очевидцы предположили, что депутат находился под воздействием наркотиков.

Затем в Сети появились видеозаписи, где Резник курит самокрутки, которые могут быть начинены марихуаной. На многочисленных записях депутат держит в руках, в том числе, разные курительные приспособления, предназначенные для употребления наркотиков.

Скандал вокруг депутат Резника

После возвращения из Праги, где Резник проводил майские каникулы, он не смог внятно ответить на вопросы относительно скандала с возможным употреблением наркотиков.

Резник не смог внятно ответить на подозрения о наркозависимости

На следующий день жена парламентария Ксения Казарина заявила, что у Резника сердечный приступ. Однако журналисты ФАН-ТВ выяснили, что врач, посещавший «больного», оказался наркологом.

Стоит отметить, что до вояжа в Чехию журналисты выкупили у Казариной кожаную куртку, после чего передали ее для экспертизы в полицию. Исследование показало, что на куртке есть следы наркотика.

Расследование журналистов

Примечательно, что сегодня в суде Василеостровского района должно было состояться предварительное слушание иска о защите чести и достоинства бизнесмена Олега Глушенко к Резнику, но депутат на заседание не пришел.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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