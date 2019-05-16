В Коми отец случайно забрал из детсада чужую дочь

В Усть-Вымском районе Коми полицейские совместно с чиновниками местной администрации пытаются разобраться в необычной ситуации – отец забрал из детсада не своего ребенка. Позже он рассказал, что злого умысла не имел и случайно спутал чужую девочку со своей дочкой.

По словам источника «РГ» в правоохранительных органах, в полицию обратилась заведующая детского сада. Она сообщила, что отец одной из воспитанниц увел из дошкольного образовательного учреждения не своего ребенка. К приезду полицейских в детсад инцидент уже был исчерпан – незадачливый отец вернул чужую девочку и увел домой свою дочурку.

Теперь мужчину в соцсетях величают «отцом года», а в местной администрации случился переполох. Чиновники пытаются понять, как подобное могло произойти, и как этого не допустить впредь.

Сыктывкар, Иван Гридин

Сыктывкар. Другие новости 15.05.19

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