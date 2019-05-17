В Мурманске надгробия с именами советских воинов нашли на свалке

В социальных сетях появились фотографии со свалки в Мурманске, куда выбросили надгробия с портретами и именами людей, погибших в Великую Отечественную войну. Местные власти обещали разобраться в ситуации.

Автор фото утверждает, что снимок сделан на свалке у мусоросжигательного завода. Каким образом памятные плиты оказались там, непонятно. Местные жители предположили, что надгробия выбросили после реставрации в Долине Славы. Потомки погибший воинов уже не раз жаловались, что после ремонта не могут найти места захоронения родственников.

В свою очередь в комитете по культуре и искусству Мурманской области утверждают, что надгробия не имеют отношения к мемориалу Долина Славы.

Прояснить ситуацию может специальная комиссия, в которую вошли поисковики, общественники и ОНФ, передает «Интерфакс». Планируется, что результаты работы комиссии появятся уже через пять дней.

Мурманск, Служба информации РИА «Новый День»

Мурманск. Другие новости 17.05.19

Эхо санкций: в России засекретят закупки в рамках гособоронзаказа. / Сенатору Клишасу предложили разработать закон о декларировании шуб и часов: «А то пока какая-то ерунда». / Госдума продлила срок амнистии капитала: без скандала не обошлось. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»