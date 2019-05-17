Наркоскандал вокруг депутата Резника: народный избранник явился на допрос в полицию

Наркоскандал вокруг депутата петербургского Законодательного Собрания Максима Резника, который был заподозрен в употреблении запрещенных веществ, получил продолжение. Народный избранник явился на допрос по этому делу в 34-е отделение полиции северной столицы, передает ФАН-ТВ.

По данным журналистов, которые находятся на месте событий, депутат прибыл в отделение в сопровождении своей супруги Ксении Казариной и адвоката. Именно его жене пришлось объясняться перед сотрудниками правоохранительных органов, у самого Резника депутатская неприкосновенность.

Ранее в полицию на экспертизу была передана куртка, принадлежавшая Резнику. Ее выкупили журналисты ФАН по объявлению на Avito, которое было размещено от имени супруги депутата. По результатам исследования в карманах куртки были найдены следы наркотиков.

В то же время генеральный директор Федерального агентства новостей Евгений Зубарев обратился к полицейским с заявлением с просьбой провести проверку не только куртки, но и по фактам появления в сети Интернет видеороликов, на которых, депутат, возможно, публично употребляет наркотические вещества. Пока официальных комментариев по делу об употреблении наркотиков Резником не поступало.

Резник стал героем наркотического скандала после первомайской демонстрации, на которой вел себя не вполне адекватно, выкрикивал лозунги и мешал движению колонны, чем спровоцировал задержания. Вскоре в распоряжении «Невских новостей» оказались видео, где депутат на балконе многоквартирного дома курит подозрительно напоминающую косяк с коноплей самокрутку, после появились похожие видеоролики с участием Резника из Праги, где он провел майские каникулы.

Депутату несколько раз предлагали пройти тест на наркотики, однако он отказывался. Общественность Петербурга обратилась с петицией на имя главы ЗакСа Вячеслава Макарова с просьбой рассмотреть вопрос об отставке депутата, если подтвердятся факты употребления наркотиков. 15 мая спикер питерского парламента пообещал разобраться в ситуации по закону.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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