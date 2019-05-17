Внезапно: крупный питерский девелопер предъявил обвинение депутату ЗакСа Резнику

Депутат петербургского Законодательного Собрания (ЗакСа) Максим Резник оказался замешан не только в скандале, связанном с возможным употреблением наркотиков. Некоторые новые факты его биографии стали известны журналисту информационного агентства «Невские новости» в ходе разговора с владельцем девелоперской компании «Воин-В» Олегом Глущенко.

Компания Глущенко, занимавшаяся в свое время возведением жилья по программе реновации в Кировском районе, неожиданно столкнулась с «возмущением» местных жителей, которые протестовали против строительных работ. Как выяснилось позднее, делалось это с подачи двух депутатов ЗакСа – Максима Резника и Вячеслава Нотяга, отбывающего в настоящее время наказание за взяточничество.

По словам Глущенко, которые приводят «Невские новости», во времена деятельности в Смольном вице-губернатора Игоря Албина была разработана схема вымогательства денег у девелоперов, в которой, кроме Резника и Нотяга, явно могли участвовать участвовали еще три парламентария: Никешин, Ковалев, Вишневский.

Как отмечается в публикации, суть схемы, основанной на теневом взаимодействии с крупными застройщиками, заключалась в выдаче «ярлыка на невмешательство в работу». Глущенко утверждает, что беспрепятственно могли заниматься строительством только те компании, которые платили шантажистам, а в случае отказа в дело вступали депутаты ЗакСа, якобы озабоченные «градозащитной деятельностью», и строительство останавливалось.

По словам Глущенко, Нотяг и Резник «работали» в одной связке. Письма в надзорные органы по поводу строительства приходили за подписью обоих депутатов. «Первоначально я познакомился с депутатом Нотягом, а потом он на встречу пригласил и депутата Резника. И вот в кабинете, в Законодательном собрании, я с ними говорил, и они мне обещали, что не будут подписывать никаких запросов, не будут пытаться остановить стройку, если я буду им регулярно платить деньги» – цитируют «Невские новости» слова девелопера.

Глущенко заявил, что от него, в частности, вымогатели требовали 300 тысяч рублей ежеквартально. В общей сложности Глущенко передал мошенникам около 1,5 млн рублей.

Открыто Нотяг Глущенко не угрожал, однако как только бизнесмен переставал давать деньги, у него сразу начинались проблемы. Директор «Воин-В» подчеркнул, что во время одной из последних встреч, Нотяг говорил, что деньги им нужны для предстоящих выборов.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 17.05.19

Росстат стал пессимистом: рост экономики оказался ниже ожиданий Минэкономразвития. / Наркоскандал вокруг депутата Резника: народный избранник явился на допрос в полицию. / В Мурманске надгробия с именами советских воинов нашли на свалке. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»