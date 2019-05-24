«Это унизительно»: Вишневский призвал Резника пройти наркотест

Лидер петербургского «Яблока», депутат Законодательного Собрания Борис Вишневский неожиданно раскритиковал своего друга и коллегу Максима Резника, угодившего в начале месяца в громкий наркотический скандал. Парламентарий назвал унизительным инцидент с Резником и призвал его сдать тест на наркотики.

Вишневский, еще недавно выступавший на стороне оскандалившегося депутата, раскритиковал своего коллегу за отказ от медосвидетельствования. Видеозапись с интервью опубликовал канал «Актуальная политика».

По мнению главы петербургского «Яблока», этот шаг заставил усомниться в честности Резника. «Потому что это унизительно. Вас обвиняют черти в чем. Если ты честный человек, иди сдай анализы», – подчеркнул Вишневский.

Напомним, Резник угодил в скандал 2 мая, когда СМИ опубликовали несколько записей, на которых парламентарий курит предположительно марихуану. После в Сеть выложили еще два видео. На призыв петербуржцев и депутатов сдать тест на наркотики Резник ответил грубым отказом, после чего улетел в Прагу. Вместо анализов, парламентарий решил «очистить» свою репутацию в дружественных СМИ, заплатив им, судя по подсчетам прессы, не менее 1,5 млн рублей.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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