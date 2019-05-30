В Петербурге молодые родители хотели убить 7-месячную дочь

В Санкт-Петербурге по подозрению в покушении на убийство 7-месячной девочки (ч.3 ст.30 п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ) задержаны ее родители. Как сообщили в пресс-службе СКР, из материалов уголовного дела следует, что родители ребенка задумали убить ее. Они оставили 7-месячную дочь 21 мая без надлежащего присмотра, ухода и питания в частном доме, расположенном в Красносельском районе, и ушли в неизвестном направлении.

Девочку случайно обнаружил родственник. После этого ребенок был доставлен в детское учреждение, где находится в настоящее время. 28-летний отец и 20-летняя мать девочки длительное время скрывались от сотрудников правоохранительных органов, но в итоге были задержаны. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения и предъявления им обвинения. Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 30.05.19

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