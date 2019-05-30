В Калининграде вандалы залили в фонтан антифриз

Жители Калининграда были немало удивлены фонтаном в центре города, вода в котором оказалась окрашена в ярко-зеленый цвет. Выяснилось, что виноваты в этом вандалы.

«Друзья, никакие инопланетяне не «травили» фонтан у Европы. Просто ночью неизвестные залили в него антифриз. Их ищут. Смотрят по всем камерам», – говорится в сообщении администрации Калининграда на странице в Facebook.

Фонтан отключили, чтобы он вновь заработал, специализированная компания проведет его очистку.

Калининград, Служба информации РИА «Новый День»

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