В Калининграде вандалы залили в фонтан антифриз

Жители Калининграда были немало удивлены фонтаном в центре города, вода в котором оказалась окрашена в ярко-зеленый цвет. Выяснилось, что виноваты в этом вандалы.
«Друзья, никакие инопланетяне не «травили» фонтан у Европы. Просто ночью неизвестные залили в него антифриз. Их ищут. Смотрят по всем камерам», – говорится в сообщении администрации Калининграда на странице в Facebook.
Фонтан отключили, чтобы он вновь заработал, специализированная компания проведет его очистку.
Калининград, Служба информации РИА «Новый День»
Калининград. Другие новости 30.05.19
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