СМИ заподозрили депутата Резника в получении доходов с рюмочной в обход закона

Вокруг депутата петербургского Законодательного собрания Максима Резника разгорается новый скандал. Журналисты «Невских новостей» заподозрили народного избранника в получении доходов от рюмочной «Дружба», расположенной в центре северной столицы в районе станции метро «Звенигородская».

Фото: nevnov.ru

Стоит напомнить, что в законе «О государственной гражданской службе Российской Федерации» четко прописано, что должностное лицо, в том числе и депутат, не имеет права заниматься коммерческой деятельностью и вести какой-либо бизнес. Однако, судя по всему, некоторым парламентариям закон не писан.

Издание отмечает, что рюмочная «Дружба» привлекает разношерстную публику. В основном здесь отдыхают уставшие жители коммунальных квартир – такой «ядреный» рабочий класс Петербурга. Посетители заказывают самые дешевые напитки и еду. Часто появляются и студенты, и хипстеры. Всех привлекают низкие цены питейного заведения.

Как сообщается, раньше рюмочная принадлежала юридическому лицу ООО «Комбинат общественного питания «Дружба». Однако с февраля начался процесс ликвидации юрлица со стороны Ольги Голоктеевой. Она является однофамилицей учредителя Константина Голоктеева. Он владел 90% заведения, еще 10% принадлежало Игорю Григорьеву.

Источник: nevnov.ru

Голоктеев – довольно известный человек в городе. По данным «Невских новостей», на прошлогодних президентских выборах он входил в список доверенных лиц кандидата Ксении Собчак, а позже организовывал ее встречу с представителями городской общественности, на которой, кстати, заткнул рот представителю «Открытой России» Наталье Грязневич. Кроме этого, как утверждает издание, Голоктеев хорошо общается с депутатом Резником и даже помогает ему по некоторым вопросам.

Журналисты «Невских новостей» выяснили, что большую роль в открытии рюмочной «Дружба» могла играть жена скандального питерского народного избранника Ксения Казарина, а также ряд других лиц из окружения Резника. Например, Кирилл Чистяков, который в свое время был помощником депутата. Именно он мог контролировать финансовые потоки в рюмочной, а также отвечать за перевозку наличных средств.

Некоторые посетители отмечают, что часто видят в заведении самого депутата Резника. А во время проходящего в Петербурге митинга объединенных либеральных сил в рюмочную пожаловал не только парламентарий, но и московский муниципальный депутат Дмитрий Гудков.

Судя по данным издания, суточная выручка заведения может доходить до ста тысяч рублей. Однако вполне возможно, что цифры гораздо больше, если заведение продает часть алкоголя «мимо кассы».

Связь Резника с заведением выявилась в 2017 году, когда метрополитен решил ограничить работу станции «Звенигородская». Это сильно сказалось на пассажиропотоке, а значит, и на проходимости «Дружбы». Прибыль упала, и Максим Резник активно лоббировал отмену решения метрополитена о закрытии вестибюля Звенигородской.

В мае этого года Максим Резник оказался в центре наркоскандала, после чего заведение сменило юридическое название на ООО «Фудсервис», владельцем которого является Александр Гаврицула. «Невские новости» обращают внимание, что он имеется в списке друзей Голоктеева в соцсети «Фейсбук». Кроме того, Гаврицула является соседом отца либерального активиста Александра Шуршева, который был «на короткой ноге» с Максимом Резником. Они оба участвовали в первомайском шествии в этом году.

Источник: nevnov.ru

Примечательно, что Гаврицула раньше никогда не владел никаким бизнесом, а тут вдруг стал хозяином рюмочной. Вполне вероятно, что депутат Резник может стараться перепрятать свои активы в свете скандала с употреблением наркотиков и проверок его деятельности.

Характерно, что касса «Дружбы» выдает чек с названием юрлица «Фудсервис», а имя кассира – Константин Голоктеев, который вроде бы не должен иметь никакого отношения к этому заведению после продажи. То есть, помощник Резника фактически может продолжать управлять рюмочной, предполагает издание.

Источник: nevnov.ru

Одно время владельцы решили расширить свой бизнес и открыть заведение на Большом проспекте Петроградской стороны, 67. Они арендовали помещение, но жители были против открытия там питейного заведения. В итоге его отдали в субаренду, и там все равно появился общепит. По сведениям «Невских новостей», заведением могли заниматься помощники Резника Чистяков и Голоктеев.

Как известно, за последнее время депутат Резник стал фигурантом целого ряда резонансных инцидентов. Ранее, кроме наркоскандала, владелец компании «Воин-В» Олего Глущенко предъявил обвинение народному избраннику в причастности к вымогательству денег у девелоперов, ведущих застройку Санкт-Петербурга.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 01.06.19

В России вступил запрет на национальный и внутрисетевой роуминг. / Останутся одни развлечения: цензура уничтожает кино и телевидение. / Беглов отрекся от ЕР: будет баллотироваться в губернаторы самовыдвиженцем. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»