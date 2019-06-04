В Мурманской области украли мост весом 56 тонн

В Мурманской области возбудили уголовное дело после кражи пролета моста весом 56 тонн. Ущерб оценивается в 600 тысяч рублей.

По данным региональной прокуратуры, преступление произошло в конце мая. В полицию пожаловались жители поселка Коашва Апатитско-Кировского района. «Неустановленное лицо тайно, из корыстных побуждений похитило металлические конструкции длиной 23 м и весом 56 тонн», – говорится сообщении ведомства.

Как пишут местные СМИ, мост через реку Умба у пустующего поселка Октябрьский эксплуатировался до 2007 года. По нему вывозили концентраты редкоземельных металлов с Ловозерского горно-обогатительного комбината. Затем предприятие обанкротилось, железнодорожные пути разобрали.

Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная в крупном размере». Материальный ущерб, причиненный собственнику, оценивается в сумму свыше 600 тысяч рублей.

Мурманск, Служба информации РИА «Новый День»

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