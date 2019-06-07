В Петербурге мать бросила в квартире пятимесячных близняшек

В Санкт-Петербурге мать ушла к подруге, оставив без присмотра двух младенцев. Дети госпитализированы.

29-летняя женщина ушла в гости накануне вечером. Там она выпила алкоголь и уснула. При этом дома у нее остались две пятимесячные дочери. О том, что малышки находятся без присмотра, сообщила подруга нерадивой матери, передает агентство «Невские Новости».

Полицейские попали в квартиру и обнаружили двух младенцев. Девочек госпитализировали в Детскую городскую больницу №5.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Оставление в опасности». Проводится проверка. С матерью, оставившей младенцев, работает полиция.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 07.06.19

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