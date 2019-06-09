Петербуржцам покажут, как изменится Конюшенное ведомство

Выставка инвестиционных проектов для Конюшенного ведомства откроется 14 июня в залах Жилищного комитета Санкт-Петербурга. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме сообщил вице-губернатор Эдуард Батанов.

Какие именно заинтересованные компании представят свои девелоперские проекты, пока не уточняется. Но, как отметил чиновник, приглашали всех. Вероятно, экспозиция будет дополнена и другими актуальными проектами для объектов, ожидающих восстановления.

О своих планах на переустройство Конюшенного ведомства заявляли уже, как минимум, три крупных инвестора. Компания «Старт Девелопмент» предлагает проект, разработанный архитектором Сергеем Мишиным. В его рамках ожидается создание музея современного искусства, дополненного обширной подземной парковкой. Последний пункт, правда, вызывает у экспертов опасения, так как памятник не использовался почти 25 лет, и за это время обветшал и отсырел не только фасад, но и фундаменты.

О своей заинтересованности развития памятника заявили и в ООО «Магазин купцов Елисеевых». В городе уже есть положительный пример работы компании – одноименный универмаг в отреставрированном здании эпохи модерна не первый год привлекает гостей города своими интерьерами. В Конюшенном ведомстве инвестор предлагает открыть многофункциональное общественное пространство из нескольких разноформатных площадок, чтобы нашлось место и искусству, и коммерческой составляющей.

Третий претендент, компания «Тандем-Истейт», предлагает консервативный вариант с воссозданием исторического цвета, внутренние территории предполагается занять гастрономической зоной, творческими мастерскими и театрально-концертными площадками. Однако, как отметили в компании, их проект является имиджевым, и властей беспокоит вопрос окупаемости объекта.

Напомним, Конюшенное ведомство ждет своего «звездного часа» не первый год. Четыре года назад памятник чуть не превратили в абсолютно коммерческий апарт-отель. Однако общественники отстояли здание. Сейчас городские власти и бизнес вынашивают идею приспособления комплекса под огромное музейное пространство, но пока комитет по инвестициям не определился с инвестором, памятник находится в критически аварийном состоянии.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 08.06.19

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