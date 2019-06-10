Финские пограничники приняли российскую яхту за трехголового монстра

Сотрудники береговой охраны Финляндии проверки приняли российскую яхту, стилизованную под древнерусскую ладью, за «трехголового монстра», пишет Ilta-Sanomat. Инцидент произошел 9 июня в Финском заливе, когда пограничники получили сигнал о неопознанном судне. Для проверки был отправлен патрульный катер, экипаж которого и обнаружил в тумане странный объект, который финская береговая охрана в своем фейсбуке охарактеризовала как «трехголового монстра».

В ходе проверки было установлено, что «трехголовым монстром» оказалась российская яхта, на борту которой находился экипаж из семи человек. На фотографии видно, что благодаря внешней отделке яхта приобрела стилистику древнерусской ладьи. «Для нас выезд на опознание приближающегося к границе судна – обычная практика, но на этот раз случай оказался более забавным», – рассказал Ilta-Sanomat один из командиров береговой охраны Ярмо Хяккинен. Он также уточнил, что яхта направляется через территориальные воды Финляндии и Швеции на фестиваль в Осло.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 09.06.19

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