В подвале жилого дома в Петербурге нашли более 9 кг тротила

В подвале одного из жилых домов в Санкт-Петербурге коммунальщики обнаружили схрон с тротилом. Общий вес взрывчатки составил 9,3 кг. Тайник обнаружили слесари, которые спустились в подвал дома №24 на улице Новороссийской в Выборгском районе города.

Как передает телеграм-канал «112», всего было обнаружено 125 шашек, в заводской оболочке, по 75 граммов каждая. Детонаторы отсутствовали. Все шашки были в хорошем состоянии. На место ЧП выезжали взрывотехники. Они забрали опасный груз. По предварительным данным, жилой дом на Новороссийской улице находится в ведении Минобороны РФ.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 10.06.19

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