Российский Су-27 перехватил над Балтикой два самолета-разведчика

Российский истребитель Су-27 совершил для перехвата двух самолетов ВВС США и Швеции у российской границы над Балтикой, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

«Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как самолеты-разведчики ВВС США RC-135 и ВВС Швеции «Гольфстрим», – говорится в сообщении. Российский летчик сопровождал их, предупреждая вероятное пересечение границы воздушного пространства России с соблюдением всех мер безопасности, отметили в ведомстве. Там также подчеркнули, что полет российского самолета проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников у границ России и российских военных объектов за рубежом значительно увеличилась. Их регулярно замечают в районе Крыма и Краснодарского края, над Балтийским морем и российскими базами в Сирии.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 10.06.19

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