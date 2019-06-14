Задержан подозреваемый в жестоком убийстве жены экс-вратаря СКА Соколова: за нож мог взяться их младший сын (ВИДЕО)

Младший сын экс-вратаря хоккейной команды СКА Максима Соколова задержан по подозрению в убийстве матери. Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по Ленинградской области.

«По подозрению в совершении преступления следователем СКР задержан 15-летний сын погибшей женщины», – говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что Соколов-младший в ходе допроса подробно изложил свою версию событий.

Следователи также допросили некоторых жителей коттеджного поселка, где было совершено преступление, а также Максима Соколова, мужа убитой женщины.

В настоящее время следователи выясняют всех обстоятельств преступления. Правоохранители решают вопрос о назначении необходимых судебных экспертиз.

Тело 45-летней хозяйки частного дома с признаками насильственной смерти обнаружили в поселке Новая Романовка накануне. Рядом с ней находился раненый 18-летний юноша, которого доставили в больницу в тяжелом состоянии. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Прибывшие на место следователи и криминалисты изъяли предполагаемое орудие преступления – нож.

СКР опубликовал видео с места убийства жены экс-вратаря СКА

Позже в СМИ появилась информация о том, что найденная женщина является женой экс-хоккеиста СКА Максима Соколова, а изрезанный юноша – ее старший сын. В момент убийства в доме находились два сына погибшей.

По версии задержанного подростка, он действовал в рамках самообороны. С его слов, за нож якобы схватился его старший брат, сообщает издание 47news. Задержанный утверждает, что вчера днем к нему в комнату на втором этаже дома ворвался 18-летний брат, который стал его душить и попытался ударить ножом. По словам тинейджера, ему удалось вырваться и убежать за помощью к соседу. У него подросток взял два ножа, чтобы защититься от брата. Когда подросток с соседом вернулся в дом, то увидел тело матери и, потеряв контроль, «набросился с ножами на брата», излагает издание версию задержанного. Он также уверяет, что его старший брат неделю назад говорил о ритуальном убийстве – себя и всей семьи, передает телеграм-канал Mash на Мойке.

Впрочем, ранее появилась информация о том, что задержанный якобы сам мог зарезать свою мать, а затем попытался убить старшего брата.

Отметим, что старший сын Соколова, Максим, также играет в хоккей и является вратарем хоккейного клуба СКА-1946. Сейчас он находится в реанимации.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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