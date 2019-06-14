В Петербурге пожарные вынесли из приюта 300 кошек и 7 собак

В Санкт-Петербурге загорелся приют для животных «Брошенный ангел». Пожарным удалось спасти 300 кошек и 7 собак.

Пожар на Васильевском острове вспыхнул около 10 часов утра. О возгорании сообщили местные жители. По данным ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, огонь распространился на площади 20 кв. м..

В пылающем помещении, заполненном дымом, находились сотни животных. Спасатели вынесли из огня 300 кошек и 7 собак. По словам ветеринаров, животные не пострадали, но находятся в состоянии стресса.

Всего к борьбе с огнем привлекались 10 единиц техники и 37 человек личного состава.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

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