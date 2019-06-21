Мужчина, сбивший лося, погиб под колесами другого авто

В Ленинградской области водитель, сбивший дикого лося, погиб под колесами другого автомобиля, который наехал на сбитое животное.

Как сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ДТП произошло на трассе «Скандинавия» в Выборгском районе.

Мужчина сбил лося и вышел из машины. В этот момент другой автомобиль наехал на погибшее животное и врезался в ожидающего на обочине водителя. В результате пострадавший скончался.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 20.06.19

В Москве готовится митинг против мусорного экотехнопарка «Шиес». / «Коррупционные желания» отдельных чиновников: Госдума решила разобраться со сносом жилья в природоохранных зонах. / «Иллюзия безопасности»: российская молодежь стала главной целью киберпреступников. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»