В Санкт-Петербурге подрались около 20 человек

На севере Санкт-Петербурга 20 человек стали участниками потасовки. Семерых задержали полицейские, одному из них понадобилась медицинская помощь,
Драка произошла рядом с Верхним Суздальским озером. Как сообщают местные СМИ, конфликтовали представители азиатских республик и выходцы с Кавказа. В чем именно была причина ссоры, выясняют правоохранители.
В результате семерых участников драки задержала полиция. После осмотра одного из них отправили в больницу.
В отношении участников потасовки составлены протоколы за мелкое хулиганство, сообщили в ГУ МВД по Петербургу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»
Санкт-Петербург. Другие новости 21.06.19
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