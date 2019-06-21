В Санкт-Петербурге подрались около 20 человек

На севере Санкт-Петербурга 20 человек стали участниками потасовки. Семерых задержали полицейские, одному из них понадобилась медицинская помощь,

Драка произошла рядом с Верхним Суздальским озером. Как сообщают местные СМИ, конфликтовали представители азиатских республик и выходцы с Кавказа. В чем именно была причина ссоры, выясняют правоохранители.

В результате семерых участников драки задержала полиция. После осмотра одного из них отправили в больницу.

В отношении участников потасовки составлены протоколы за мелкое хулиганство, сообщили в ГУ МВД по Петербургу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

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