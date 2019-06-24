Мурманский губернатор уволил зама после жалобы Путину на зарплаты врачей

Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис уволил своего заместителя Инну Погребняк. Поводом для лишения поста послужила жалоба на низкую зарплату медиков в регионе.

«Даже экспресс-проверка, которую мы провели, показывает, что меня вводили в заблуждение по поводу того, что у нас нет врачей, которые получают минимальный размер оплаты труда, – они есть», – сказал Чибис на совещании в правительстве.

Кроме того, губернатор указал на пропорции оклада и дополнительных надбавок медработников. Он заявил, что маленький оклад – это «огромное поле для злоупотреблений руководством лечебных учреждений в отношении конкретных медицинских работников».

Ранее в ходе прямой линии с президентом Владимиром Путиным врач-отоларинголог из Мурманска пожаловался на заработную плату в размере около 20 тысяч рублей. После этого Чибис поручил провести дополнительную проверку.

Функции контроля реализации краткосрочного плана первоочередных антикризисных мер в медицине региона возложены непосредственно на Минздрав под руководством министра здравоохранения региона Дмитрия Панычева, сообщается на сайте правительства Мурманской области.

Мурманск, Служба информации РИА «Новый День»

Мурманск. Другие новости 24.06.19

Выпускники российских школ не считают обязательной уплату налогов государству. / Беглов призвал правоохранительные органы разобраться в провокации оппозиции. / Русский мир стремительно вымирает. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»