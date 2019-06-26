Питерского насильника экстрадировали из Польши в Россию

Из Польши по требованию Генпрокуратуры РФ экстрадировали насильника, который надругался над женщиной в Санкт-Петербурге. Это случилось еще в 2012 году. Интерпол сумел отыскать его только в июле 2018 года.

Как сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры, 29-летнего россиянина Игоря Сиротина обвиняют в изнасиловании и совершении иных действий сексуального характера. Следователи полагают, что 18 ноября 2012 года он выпил алкоголя и надругался над женщиной, после чего сбежал. Мужчина был объявлен в розыск, и 7 июля прошлого года НЦБ Интерпола Польши сообщило о том, что Сиротина удалось задержать. Генпрокуратура РФ направила в Польшу запрос о его выдаче, и 24 мая этого года такое решение было принято.

Сейчас Сиротин уже находится в России, он доставлен к месту проведения следственных действий. Уголовное дело расследует отдел по Петродворцовому району ГСУ СКР по Санкт- Петербургу.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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