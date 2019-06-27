Под Архангельском четверо подростков на машине попали под поезд

У станции Ломовое в Архангельской области легковушка попала под поезд. Внутри находились четверо несовершеннолетних, один из них погиб.

Авария произошла вечером на железнодорожном переезде, сообщает областное управление МЧС. «ВАЗ-2105» в нарушение правил дорожного движения выехал на пути перед приближающимся поездом №187 Архангельск – Новороссийск. Несмотря на попытки машиниста остановить состав – звуковые сигналы и экстренное торможение – избежать столкновения не удалось.

В машине находились четверо детей, 16-летняя девушка, которая была рулем, погибла. Две пассажирки 13 и 14 лет, а также 16-летний юноша госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего. Поезд, после ликвидации последствий аварии, отправился в пункт назначения с опозданием.

Архангельск, Служба информации РИА «Новый День»

Архангельск. Другие новости 27.06.19

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