Асфальтовый каток насмерть раздавил рабочего

В Ленинградской области во время проведения дорожных работ погиб мужчина. Его раздавил асфальтовый каток.

Как сообщил в УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, произошла на 118-м километре автодороги «Сортавала» в 07:35. На этом месте проводились дорожные работы. Асфальтовым катком управлял 33-летний мужчина.

Один из рабочих попал под каток, когда он сдавал назад. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

По факту ДТП организована проверка.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 01.07.19

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