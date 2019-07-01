Асфальтовый каток насмерть раздавил рабочего

В Ленинградской области во время проведения дорожных работ погиб мужчина. Его раздавил асфальтовый каток.
Как сообщил в УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, произошла на 118-м километре автодороги «Сортавала» в 07:35. На этом месте проводились дорожные работы. Асфальтовым катком управлял 33-летний мужчина.
Один из рабочих попал под каток, когда он сдавал назад. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
По факту ДТП организована проверка.
Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»
Санкт-Петербург. Другие новости 01.07.19
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