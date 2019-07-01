В Петербурге возбуждено дело после избиения 17-летнего подростка в полиции

Следователи в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после избиения подростка резиновой палкой в полиции.

Дело открыто в отношении неустановленных пока сотрудников отдела МВД по Колпинскому району. Они подозреваются в превышении должностных полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает правозащитная группа «Агора» со ссылкой на представителя пострадавшего подростка, адвоката Дмитрия Герасимова.

Инцидент произошел поздним вечером 28 мая 2019 года в 80-м отделе полиции ОМВД по Колпинскому району Петербурга.

Согласно материалам следствия, сотрудники полиции нанесли 17-летнему подростку не менее четырех ударов резиновой палкой в область ягодиц и еще два удара в голову. Врачи диагностировали у пострадавшего многочисленные гематомы и кровоподтеки.

Мать подростка сообщила правозащитникам, что 28 мая ее сын пошел в магазин, где кассир заподозрила его в краже. Несовершеннолетнего доставили в полицию, где заставляли признаться в преступлении в отсутствие законного представителя – матери.

Женщина также рассказала, что полицейские сфотографировали избитого сына и пересылали снимок своим коллегам через один из мессенджеров.

Отмечается, что в полицейском главке по Санкт-Петербургу и Ленобласти отрицали причастность свою сотрудников к избиению подростка. Уголовное дело было возбуждено лишь 20 июня, уточняет правозащитная организация «Зона права».

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 01.07.19

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